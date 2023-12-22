Рифкат Минниханов открыл инновационный центр компетенций «Менделеевская долина»

В Менделеевске состоялось открытие Центра детских и юношеских компетенций «Менделеевская долина». Это современное пространство для детей и подростков по направлениям «Индустрия 4.0», инженерное и научное творчество, IT и креативные технологии.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, в масштабах малых городов проект уникальный. Вместо привычных кружков и секций в центре будут работать современные лаборатории по авто-, авиа- и судомоделированию, научные лаборатории по химии и гидропонике, виртуальной реальности и вкуса.

Также будут работать кружки по дронрейсингу, робототехнике, студии звукозаписи, мультстудия, студия для нейрогимнастики, сенсорная комната и другие.

Таким образом, современная образовательная площадка откроет новые возможности для молодежи Менделеевского района, повысит мотивацию к изучению новых технологий и позволит развить востребованные профессиональные компетенции со школьной скамьи.

«Менделеевская долина» создана благодаря градообразующему предприятию, которое выделило 70 млн рублей. Часть суммы, 17 млн рублей, направили на приобретение передового оборудования, еще за 6 млн рублей закупили мебель. Центр располагается в современном здании на ул. Габдуллы Тукая, 12.

На базе центра будет проходить подготовка одаренных детей к олимпиадам, конкурсам в Малой академии наук. Соответствующее соглашение заключено между «Менделеевской долиной» с Технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Казани и с Академией наук Республики Татарстан.

На церемонии открытия ленту торжественно перерезали почетные гости: Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина и другие.

«Чтобы стать ученым, надо уметь исследовать, уметь не только книги читать, но и что-то создавать своими руками. А здесь созданы все условия», — сказал Рифкат Минниханов во время приветствия.

«Совместными усилиями с АО „Аммоний“ мы сделали один из самых современных центров среди малых городов. Здесь есть все для развития детей. Будем готовить наших детей к науке, к высшим и средним учебным заведениям», — отметил глава района Радмир Беляев.

Гостям показали новое пространство, а после было подписано соглашение о создании филиала ИТ-парка в Менделеевске с уклоном на образовательную сферу.

«Новый объект стал центром компетенций в сфере информационных технологий всего Менделеевского района», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в этом году на Международном экономическом форуме Kazan Forum 2023 было подписано Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между филиалом Казанского ИТ-парка и Центром детских и юношеских компетенций «Менделеевская долина».