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Рифкат Минниханов: Нужно было давно объявить Год научно-технологического развития в РТ
Год научно-технолоческого развития в Татарстане нужно было объявить давно. Тем более, что эта концепция очень удачно ложится в канву десятилетия науки и технологий, объявленного в России Президентом страны Владимиром Путиным в 2022 году. Таким мнением с «Татар-информом» поделился Президент академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«Нужно было объявить Год научно-технологического развития уже давно, ещё до начала СВО. Сейчас в России идёт десятилетие науки и технологий, любой из этих годов можно приурочить к этой теме», – отметил собеседник агентства.
Напомним, что сегодня в своем послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития.
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