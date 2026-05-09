«Тукай загадочен и безграничен - и мы мало его знаем!»: эксперты о подписании Путиным указа о праздновании 150-летия поэта

Накануне Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая, поручив в том числе составить план мероприятий к этому событию. «Татар-информ» спросил у экспертов – деятелей татарской культуры, что бы они предложили сделать к круглой дате в предстоящее десятилетие.





«Надо понять, что мы успеваем сделать за эти десять лет»

Вчера вечером на официальном портале публикации правовых актов появился указ Президента РФ № 303 «О праздновании 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая». В нем Владимир Путин поручил Правительству РФ образовать соответствующий оргкомитет и «обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и празднованию» юбилея. Региональным и муниципальным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий.

Таким образом, 150-летие поэта будет отмечаться в 2036 году на федеральном уровне. Событие для национальных литератур России не беспрецедентное, но редкое – последним таким поручением Путина был, пожалуй, указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова, подписанный в 2021-м. А скажем, 100-летие Мустая Карима в 2019 году было поддержано «только» указом Главы Башкортостана и распоряжением Правительства РФ.

О работе над вчерашним указом Президента РФ широкая публика впервые узнала две недели назад на встрече Раиса Татарстана с представителями татарской творческой интеллигенции. Рустам Минниханов сообщил тогда: «Мы обратились к Президенту России с такой просьбой. Должен выйти указ. После этого будет составлен большой план работ к этому событию».

Тогда же Минниханов сказал, комментируя просьбу директора Национального музея РТ Айрата Файзрахманова о реставрации связанных с Тукаем музейных предметов: «Время еще есть, нам надо понять, что мы успеваем сделать [в целом к юбилею]».

Мы спросили у наших экспертов, как они оценивают сам факт подписания указа и что бы включили в план мероприятий к этому событию.

Рустам Минниханов на встрече с представителями татарской творческой интеллигенции: «Будет составлен большой план работ к этому событию» Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

«Донести Тукая до юного поколения»

Мансур Гилязов, писатель, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая:

– Это грандиозное событие, потому что у любой нации, у любого народа, у любой страны должны быть свои герои, на которых мы ориентируемся и которые являются гордостью, особенно для наших детей. Сегодня дети – завтра народ, как говорится. Вот эти дети должны знать, что у нас были великие, выдающиеся люди. Такие, как Габдулла Тукай, как Муса Джалиль. Россия – многонациональная страна. И Россия не может жить без татар, а татары не могут жить без России. Вот это надо четко понимать. А татары не могут жить без Тукая. Так что это все сплетено в одну единую цепь.

А Тукай – он безграничен. Потому что он остается, во-первых, великим, а во-вторых, это огромная тайна, которая должна разгадываться постоянно нашими подрастающими поколениями. И при подготовке плана мероприятий не надо, во-первых, бояться масштаба, во-вторых, надо объявить, что Тукай несет определенную загадку.

А канонизировать Тукая на сегодняшний день нельзя, рано. Надо еще десятилетие разгадывать эту тайну.

Сцена из спектакля «Возвращение Тукая» – лауреата премии Тукая 2026 года Фото: © «Татар-информ»

Равиль Сабыр, писатель, руководитель Альметьевского отделения Союза писателей РТ:

– Конечно, это очень хорошая, замечательная новость. Издание такого указа еще раз говорит как о величии самого Тукая, так и о большом авторитете нашего Раиса, об особом отношении к Татарстану со стороны российской власти.

Это особое отношение мы почувствовали и на съезде Союза писателей России, когда мы спустя несколько десятилетий впервые участвовали в его работе как одно из его отделений. И помощник Президента РФ Владимир Мединский тогда сказал, что это эпохальное событие. Можно, наверное, сейчас повторить эти слова: выход такого указа – это тоже эпохальное событие.

Ну и, конечно, нужно в полной мере воспользоваться этой возможностью. Весь текущий год посвящен 140-летию Тукая, но перед его днем рождения мы проводили особенно много мероприятий и акций. И меня удивило, что не только, скажем так, рядовые люди, но даже сами писатели в принципе очень мало знают о Тукае. «Комиссия Марата Ахметова» совместно с Союзом писателей Татарстана проводила конкурс «Созвездие Тукая – Тукай йолдызлыгы». В нем можно было участвовать, написав произведение или о Тукае, или о его современниках. То есть о начале XX века, о времени ренессанса татарского искусства, культуры, литературы. Это очень интересное время, о котором можно очень многое написать.

Но, как сказал председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, удивительно, что по сравнению с другими конкурсами произведений на этот конкурс пришло сравнительно мало. Видимо, сказал он, наши писатели об этом периоде татарской истории знают не в достаточной степени.

Недавно я перечитал издание, по-моему, 1960-х годов – это воспоминания современников, людей, общавшихся с Тукаем, которые они записали уже после его смерти. Там очень много интересного. И, наверное, нужно заново переиздать вот такие интересные книжки.

Конечно, первое, что приходит в голову, это переводы произведений самого Тукая на различные языки мира. Но я сам сталкивался с переводом своих произведений на другие языки и могу сказать, что перевод – это очень тяжелая тема, непростой труд. У меня еще прозу переводили, а это легче, чем поэзию. Но и то – было очень много вопросов. Очень многое теряется, когда переводишь с одного языка на другой, даже в прозе процентов 50 точно.

Я столкнулся с таким интересным фактом. Заинтересовавшись 59-м сонетом Шекспира, я начал искать переводы на русский язык. Нашел семь или восемь вариантов. Причем переводили достаточно известные переводчики, такие как Пастернак, Брюсов, Маршак и так далее. Я специально сравнивал – и были такие переводы, в которых близко ничего нет. И появляется вопрос: а что же все-таки в оригинале? Поэтому вопрос работы с переводчиками, может быть, обучения переводчиков, сложный и важный. Дело нужное, но хороших переводчиков практически нет.

Ну и, естественно, кроме переиздания и перевода книг, нужно найти способы донести Тукая до молодого, юного поколения. Я не знаю, как это сделать, – может быть, через компьютерные игры, другие способы с применением современных технологий. Но это тоже надо сделать. Потому что, еще раз подчеркиваю, Тукая мы знаем мало! Не только молодежь, но даже писатели.

Айрат Файзрахманов, директор Национального музея Республики Татарстан:

– Подписание такого указа в Год единства народов России особо символично. Тукай символ не только татарского народа, но и всех народов России с их особым вниманием к своим родным языкам, литературному наследию, многовековым традициям письменного слова. Указ подписывается за десять лет до самого юбилея – это означает, что у нас достаточно времени, чтобы донести глубокие смыслы поэзии Тукая до каждого любителя литературы, до каждого школьника.

Уверен, будут, прежде всего, масштабные мероприятия в местах компактного проживания татар, также в библиотечной сети России (а это десятки тысяч библиотек по всей стране, в разных ее уголках) – Татарстан в этом смысле уже в этом году показал пример, когда Тукай массово читался в каждой библиотеке разными поколениями читателей.

Конечно, нужны передвижные выставки по Тукаю, важен масштабный кинопроект, который бы отразил не только драматическую судьбу Тукая, но и общественную среду, возрождение татарской культуры начала ХХ века, плюс качественная мультипликация для детей.

Думаю, что также 6-томник Тукая на русском языке и 4-томная антология татарской поэзии, издающиеся в этом году, – прекрасная основа для крупных тиражей по Тукаю и популяризации татарской литературы в целом. Надеюсь, что Тукай будет издан на разных языках, в том числе и для международного пространства: не только на английском, французском, но и на арабском, китайском, фарси и т.д. Для этого уже сейчас важно начинать работу литературным переводчикам, специалистам.

Конечно, радует еще и повышение статуса премии Тукая до уровня международной, и это также позволит популяризировать главного символа нашей поэзии.