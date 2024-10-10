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Рифкат Минниханов награжден юбилейной медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги»
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отмечен юбилейной медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги». Награду ему вручил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
«Медаль вручается тем участникам международного форума „Взаимосвязь времен и цивилизаций
— основа мира и развития“, кто вносит вклад в сближение и обогащение культур, укрепление дружбы, братства и взаимовыгодного сотрудничества народов», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ранее встречу с Гурбангулы Бердымухамедовым провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель республики прибыл с рабочим визитом в Туркменистан сегодня днем. В составе российской делегации, которую возглавит Президент РФ Владимир Путин, он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
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