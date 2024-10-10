Рустам Минниханов в Туркменистане встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Двустороннее сотрудничество и перспективы его расширения, изучение творчества туркменского философа и поэта Махтумкули Фраги и другие вопросы обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, что Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в Туркменистан. В составе российской делегации, которую возглавит Президент РФ Владимир Путин, он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Раис Татарстана поблагодарил Бердымухамедова за приглашение на международный форум. Он отметил, что творчество туркменского философа является неотъемлемой частью мировой культуры. В последние годы в республике ведется его активное изучение, оригиналы некоторых рукописей Махтумкули Фраги хранятся в КФУ.

«Помимо культурных связей между нашими народами, сложились крепкие торгово-экономические отношения, — сказал Минниханов. — Благодарен вам за личное внимание к развитию сотрудничества с республикой. Благодаря поддержке Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина регионы активно работают с дружественными странами по укреплению экономических связей».

По итогам 2023 года объем товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном достиг 52 млн долларов. Это на 13% выше, чем годом ранее. В то же время, уверены Минниханов и Бердымухамедов, необходимо повысить динамику его развития. В качестве перспективных отраслей были названы транспортировка газа, автомобиле- и судостроение, энергетика, агропромышленный комплекс.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил важность сотрудничества на уровне регионов.

«Вы здесь у себя дома», — обратился он к Рустаму Минниханову.