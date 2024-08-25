Рифкат Минниханов наградил победителей Kazan Digital Transformation 2024

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Завершился хакатон Kazan Digital Transformation 2024, организованный в рамках международного форума Kazan Digital Week 2024. В финале 20 команд из разных регионов страны боролись за призовой фонд в 800 тыс. рублей. Они представили свои концепции и разработки по направлениям «Новые каналы и формы коммуникации города с жителями» и «Городские и социальные сервисы в экосистеме „Карта Жителя Республики Татарстан“». Троих победителей наградил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Практикоориентированные решения очень важны, чтобы Казань усиливала свои позиции. В рейтинге „Умный город“ столица Татарстана занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Первое мы вряд ли возьмем, но на второе вполне можем претендовать. На хакатоне были представлены очень важные решения, которые в общей системе могут дать серьезный эффект», — отметил глава Академии наук РТ.

На протяжении двух дней в казанском ИТ-парке проходил питчинг проектов, где участники рассказывали о своих идеях по совершенствованию цифровой системы города. Многие идеи и мысли будут обсуждать и в мэрии Казани для решения актуальных задач, добавил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Радик Шафигуллин, курирующий цифровое развитие, земельные и имущественные вопросы.

«Вы люди, которые хотят сделать жизнь всех жителей города более качественной и удобной. У вас — время огромных возможностей. Я сегодня задавал каверзные вопросы, потому что мы сами ищем ответы на многие вызовы и надеемся, что вы нам их подскажете. После хакатона мы намотаем на ус самые интересные мысли и обязательно выйдем с вами на диалог», — обратился к участникам Шафигуллин.

Второе место заняла команда из Ярославля devnull со своим проектом Telegram-бота, который на основе видеосообщения может сформировать и послать обращение в нужное ведомство, рассказал представитель коллектива Антон Самойлов.

«Хакатон получился очень интересным, классная площадка, отзывчивые организаторы. Я приехал в Казань один, чтобы представить свою команду. Для меня и команды разработка таких проектов — это хобби, которым мы занимаемся в свободное время. К тому же это позволяет путешествовать по стране и воплощать свои идеи в жизнь», — пояснил участник хакатона.

Победившая в хакатоне Kazan Digital Transformation 2024 команда «Город мечты» получила 400 тыс. рублей. Ставшей второй devnull досталось 250 тыс. рублей, а приз команды «Все свои, никаких левых», занявшей третье место, составил 150 тыс.