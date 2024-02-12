Рифкат Минниханов: Количество кибератак на объекты Татарстана за год выросло в 32 раза

Количество кибератак на объекты информационной инфраструктуры Татарстана за год увеличилось в 32 раза. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«В 2020 году зафиксировано четыре тысячи кибератак на объекты информационной инфраструктуры Республики Татарстан, в 2021-м – 72 тысячи, в 2022-м – 372 тысячи. А в 2023 году – 12,2 миллиона. В 32 раза больше, чем годом ранее», – сказал Минниханов.

Говоря о структуре, он отметил, что на министерства и крупные госкомпании в 2023 году пришлось 48% кибератак.

«К сожалению, 32% существующей утечки данных происходила из-за халатности, невнимательности работников. Сегодня эта проблема существует. Во всех министерствах и ведомствах созданы соответствующие структуры, есть лица, ответственные за кибербезопасность. Эти специалисты в дефиците. Думаю, это подтвердят руководители предприятий», – констатировал Минниханов.

В то же время он отметил, что ни одна их предпринятых кибератак не привела к серьезному сбою производств, «так чтобы остановился какой-то завод или система управления». «Значит, мы в Татарстане, в России имеем потенциал противодействия различным атакам извне», – резюмировал президент АН РТ.