Общество 18 августа 2025 20:17

Рифкат Минниханов дал прогноз, когда по улицам Татарстана будут ездить беспилотные авто

Если сохранять темпы прогресса в сфере беспилотной техники и уделять автомобилям столько же внимания, сколько воздушным и водным аппаратам, то уже через десять лет можно добиться существенного прогресса. Такой ответ на вопрос «Когда на улицах Татарстана будут ездить беспилотные автомобили?» дал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Вы знаете, что в этой сфере в начале 10-х годов мы отставали от Запада, но сейчас наша страна развивается в этом направлении семимильными шагами. Есть хорошие наработки у КАМАЗа. Главные вопросы здесь – кадры, комплектующие и инфраструктура. Если продолжать уделять беспилотным транспортным системам такое же внимание, как сейчас летательным аппаратам и водным, то значительного прогресса можно достигнуть уже через десять лет», – отметил Рифкат Минниханов.

Еще одним необходимым моментом для появления беспилотного транспорта он назвал правовое поле, которое еще не проработано для такого вида автомобилей.

