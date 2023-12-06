Российский венчурный форум в 2024 году посвятят технологическому предпринимательству

В Кабмине РТ состоялось заседание организационного комитета Российского венчурного форума 2024 (РВФ), который провел зампредседателя Наблюдательного совета ИВФ РТ, а также президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. На заседании обсудили концепцию проведения мероприятия, а также предложили обновить состав организационного комитета форума и создать рабочую группу по подготовке к мероприятию.

Ключевая тема РВФ в 2024-м - «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Программа форума будет разбита на 3 тематических блока: венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство, рынки, экосистема. Эксперты и лидеры отрасли обсудят глобальную и российскую технологическую и инвестиционную повестку в новых условиях, вопросы создания стимулов для развития внутренних инноваций и доступ к финансированию для стартапов.

Как сказал Рифкат Минниханов, в эпоху новых вызовов и перемен, технологическое венчурное предпринимательство становится важной составляющей научно-технологического развития. По его словам, оно дает возможность выйти на рынок и завоевать на нём ниши молодым компаниям, которые предлагают «технологическую новинку, упакованную в бизнес-идею».

Начиная с 2005 года, РВФ ежегодно собирает в Казани крупнейшие венчурные фонды, государственные и частные институты развития, инвесторов, бизнес-ангелов и стартапы. Участники венчурного рынка обсуждают текущие вызовы индустрии, новые тренды, изменения в структуре венчурных инвестиций и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене.

В 2023 году Российский венчурный форум посетило больше 3 тысяч участников. Главная тема обсуждений - решения для технологического развития РФ.

Российский венчурный форум проводится при поддержке Правительства РТ. Организаторы форума - Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций.