Риелтор Савельев: Снятие лимитов по семейной ипотеке не спасет рынок недвижимости РТ

Снятие лимитов по семейной ипотеке не спасет рынок недвижимости Татарстана. Так считает руководитель агентства недвижимости «Ваш надежный риелтор и НЛБ» Андрей Савельев, чьи слова приводит KazanFirst.

Причина проста - не все граждане попадают под условия семейной ипотеки. Эксперт также добавил, что, когда субсидированную ипотеку отменили, специалисты часто сталкивались со следующей проблемой: заемщику одобрили кредит, объект есть, а лимитов нет.

Он согласился, что сама идея отменить лимит пойдет только в «плюс». Но есть нюанс и риск – это финансирование данного продукта со стороны государства.

«Если уверены, что деньги не закончатся, это замечательно», — резюмировал Савельев.

Также спикер прокомментировал предложение Президента РФ Владимира Путина распространить семейную ипотеку на «вторичку». Савельев считает, что для РТ она не подойдет, потому что в республике строят много новостроек. А предложение главы государства о «семейке для вторичного жилья» хорошо для тех мест, «где не строят новых домов».

Ранее Путин на прямой линии заявил, что «никаких лимитов со стороны государства по семейной ипотеке быть не должно, так как все это связано с субсидиями со стороны государства». По его словам, эту тему уже обсудили с членами правительства и поручение российского лидера обещали исполнить. К слову, спустя некоторое время вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что лимиты по программе «Семейная ипотека» уже почти сняты.