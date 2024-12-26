news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 26 декабря 2024 13:10

Хуснуллин про «Семейную ипотеку»: Лимиты уже практически сняты

Скопировать ссылку

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что лимиты по программе «Семейная ипотека» уже почти сняты. Слова политика прозвучали после заседания правительственной комиссии по региональному развитию, пишет ТАСС.

«Лимиты уже практически сняты», - сказал он.

Спикер добавил, что на сегодняшний день Минфину и банкам поручили не ограничивать выдачу кредитов. То есть сейчас начнут «по мере выборки - у кого какая заявка, столько им дают денег», объяснил Хуснуллин.

До этого Президент России Владимир Путин во время прямой линии сказал, что лимитов по «Семейной ипотеке» быть не должно. Позже глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу кредитов по данной госпрограмме.

#Марат Хуснуллин #Ипотека #Госпрограмма
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100