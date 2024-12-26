Хуснуллин про «Семейную ипотеку»: Лимиты уже практически сняты

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что лимиты по программе «Семейная ипотека» уже почти сняты. Слова политика прозвучали после заседания правительственной комиссии по региональному развитию, пишет ТАСС.

«Лимиты уже практически сняты», - сказал он.

Спикер добавил, что на сегодняшний день Минфину и банкам поручили не ограничивать выдачу кредитов. То есть сейчас начнут «по мере выборки - у кого какая заявка, столько им дают денег», объяснил Хуснуллин.

До этого Президент России Владимир Путин во время прямой линии сказал, что лимитов по «Семейной ипотеке» быть не должно. Позже глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу кредитов по данной госпрограмме.