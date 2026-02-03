Риелтор оценил возможность получить компенсацию со срывающего сроки застройщика

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Верховный суд РФ разъяснил, что дольщик имеет право требовать от застройщика компенсацию расходов на аренду жилья, если сдача новостройки была задержана. Последствия вынесения такого вердикта в беседе с «Радио 1» прокомментировал вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.

По мнению специалиста, застройщики теперь станут более внимательно относиться к соблюдению сроков сдачи объектов, но говорить о кардинальном изменении практики пока рано.

Дело, в частности, в том, что просто предоставить суду договор аренды будет недостаточно. Потребуется доказать, что аренда жилья была вынужденной и единственно возможной мерой.

Это означает, что при приобретении квартиры в регионе, не совпадающем с местом прописки, ключевым доказательством при попытке получить компенсацию может стать трудоустройство на территории субъекта Федерации, где ведется строительство.

Банников также счел маловероятным в краткосрочной перспективе, что застройщики начнут закладывать в договоры изначально более длительные сроки сдачи объектов для перестраховки.

По словам эксперта, права дольщиков достаточно подробно защищены Федеральным законом №214, а длительные задержки со сдачей объектов и так приносят застройщикам убытки. Но судебные разбирательства требуют времени, средств и терпения – соответственно, не все покупатели готовы идти этим путем.

Риелтор напомнил, что принятие квартиры по акту приема-передачи означает завершение претензий по срокам. Судиться с застройщиком после этого не получится.

Вице-президент Российской гильдии риелторов оценил долю строек, не укладывающихся в заявленные сроки, примерно в 5%. И добавил, что на сегодняшний день главной причиной судебных разбирательств между дольщиками и застройщиками остается не нарушение сроков, а качество строительства.

Решение Верховного суда РФ создает важный прецедент, но не гарантирует автоматического возмещения расходов. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, с учетом всех обстоятельств, подытожил Андрей Банников.