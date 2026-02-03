Риелтор оценил возможность получить компенсацию со срывающего сроки застройщика
Верховный суд РФ разъяснил, что дольщик имеет право требовать от застройщика компенсацию расходов на аренду жилья, если сдача новостройки была задержана. Последствия вынесения такого вердикта в беседе с «Радио 1» прокомментировал вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.
По мнению специалиста, застройщики теперь станут более внимательно относиться к соблюдению сроков сдачи объектов, но говорить о кардинальном изменении практики пока рано.
Дело, в частности, в том, что просто предоставить суду договор аренды будет недостаточно. Потребуется доказать, что аренда жилья была вынужденной и единственно возможной мерой.
Это означает, что при приобретении квартиры в регионе, не совпадающем с местом прописки, ключевым доказательством при попытке получить компенсацию может стать трудоустройство на территории субъекта Федерации, где ведется строительство.
Банников также счел маловероятным в краткосрочной перспективе, что застройщики начнут закладывать в договоры изначально более длительные сроки сдачи объектов для перестраховки.
По словам эксперта, права дольщиков достаточно подробно защищены Федеральным законом №214, а длительные задержки со сдачей объектов и так приносят застройщикам убытки. Но судебные разбирательства требуют времени, средств и терпения – соответственно, не все покупатели готовы идти этим путем.
Риелтор напомнил, что принятие квартиры по акту приема-передачи означает завершение претензий по срокам. Судиться с застройщиком после этого не получится.
Вице-президент Российской гильдии риелторов оценил долю строек, не укладывающихся в заявленные сроки, примерно в 5%. И добавил, что на сегодняшний день главной причиной судебных разбирательств между дольщиками и застройщиками остается не нарушение сроков, а качество строительства.
Решение Верховного суда РФ создает важный прецедент, но не гарантирует автоматического возмещения расходов. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, с учетом всех обстоятельств, подытожил Андрей Банников.