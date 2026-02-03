news_header_top
Общество 3 февраля 2026 15:28

Росреестр Татарстана проведет горячую линию для покупателей квартир в новостройках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 4 февраля, в связи с увеличением спроса на первичную недвижимость Управление Росреестра по Татарстану проведет горячую телефонную линию для покупателей квартир в новостройках – участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Позвонив на горячую линию, можно будет узнать, в частности, как правильно оформить договор долевого участия, какие права и обязанности имеют дольщики, как проверить надежность застройщика и как осуществляется регистрация прав на квартиру после ввода дома в эксплуатацию.

Задать вопросы можно с 10 до 12 часов по телефону в Казани: 8 (843) 255-25-71. Список телефонов горячих линий в районах Татарстана размещен на сайте управления в разделе «Обращения граждан» – «Горячие линии».

#Управление Росреестра по РТ #горячая линия #долевое строительство
