Риелтор оценил плюсы и минусы принципа «одна семья – одна льготная ипотека»

Ограничение на получение семейной ипотеки по принципу «одна семья – один льготный кредит» соответствует изначальной логике программы, но может привести к сокращению сделок на рынке новостроек. Такое мнение «Татар-информу» высказал вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

«Программа «семейная ипотека» задумывалась как поддержка молодых семей, а не как инвестиционный инструмент. Когда семья оформляет две ипотеки – на каждого из супругов – и покупает две квартиры, это, как правило, уже инвестиции. Поэтому с точки зрения идеи программы сейчас правильно, что действует правило «одна ипотека на одну семью», – отметил риелтор.

Но, по его словам, для рынка недвижимости такое решение несет негативные последствия. Ужесточение условий по семейной ипотеке на первичном рынке ограничивает число потенциальных покупателей, что неизбежно приведет к снижению количества сделок и может негативно сказаться на застройщиках.

С 1 февраля в программе «Семейная ипотека» вводится правило «одна семья – одна ипотека». Согласно этому принципу, можно будет оформить только один льготный кредит на семью, при этом оба супруга должны выступать созаемщиками по кредитному договору.

