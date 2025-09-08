news_header_top
Экономика 8 сентября 2025 00:20

Риелтор Апрелев объяснил, куда выгоднее вложить первоначальный взнос по ипотеке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если у россиянина есть деньги на первоначальный взнос по ипотеке, то при текущих процентных ставках выгоднее эти средства положить на банковский депозит и арендовать жилье, чем брать жилищный кредит. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Если у вас есть деньги на первоначальный взнос по ипотеке, то логично их положить на банковский депозит под 16% годовых и получать проценты на положенную сумму. Также разумнее накапливать на счетах разницу от ставки найма», – рекомендовал собеседник агентства.

Он объяснил, что вкладывать первоначальный взнос в ипотеку невыгодно, поскольку цены на жилье в России не растут. При этом деньги, которые вы положите в банк, будут увеличиваться.

«Я думаю, что через несколько лет можно вполне себе позволить ипотеку, поскольку тренд (ключевой ставки – прим. «Т-и») пока на снижение», – резюмировал спикер.

