Экономика 2 сентября 2025 14:00

Арендовать жилье в Казани в четыре раза дешевле ипотеки - риелтор

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Арендовать однокомнатную квартиру в Казани в 4 раза выгоднее, чем платить ипотеку за то же самое жилье. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Он отметил, что ставка по рыночной ипотеке на сегодняшний день превышает 20% годовых, а ставка найма составляет не более 5% по отношению к стоимости квартиры.

«То есть если не считать первого взноса, то платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Казани в 4 раза превышает среднюю ставку за аренду аналогичной квартиры», – резюмировал Апрелев.

