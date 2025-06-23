Риелтор дала рекомендации по оформлению семейной ипотеки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первую очередь семья, собирающаяся взять ипотеку, должна оценить свои финансовые возможности, чтобы понять, сможет она ее выплачивать или нет. Об этом заявила вице-президент Гильдии риелторов Московской области, генеральный директор агентства недвижимости «Оранж» Олеся Пикалова, передает «Радио 1».

«Я советую бесплатно заказать на госуслугах сведения из БКИ, бюро кредитной истории, и вообще посмотреть свой рейтинг и отправить его какому-либо ближайшему специалисту: либо в банк, либо профессионалу по недвижимости, который подскажет, можно ли оформить ипотеку или нет. И уже в зависимости от этого нужно подбирать программы», – подчеркнула риелтор.

Пикалова напомнила о первоначальном взносе в 20% и обратила внимание на ловушку, которую ставят некоторые застройщики, утверждающие, что у них нет первоначального взноса. В таких случаях покупатель, думая, что приобретает квартиру на выгодных условиях, платит на 20−30% больше.

Специалист также заметила, что если дети старше семи лет, можно приобрести загородный дом или просто купить землю, чтобы затем подрядчик построил на ней дом.