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Политика
8 ноября 2022  10:27

РИА Новости: В наступлении ВСУ участвовали польские женщины-наемники

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В наступлении ВСУ наряду с мужчинами участвовали польские женщины-наемники. Об этом РИА Новости рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.

Он пояснил, что это произошло во время наступления противника на другом направлении.

«Там было очень много наемников, – сказал военнослужащий. – Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Ранее Минобороны докладывало, что в районе Красного Лимана в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников, включая около 40 наемников из США, Великобритании и Польши.

#спецоперация на Украине
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