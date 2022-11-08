РИА Новости: В наступлении ВСУ участвовали польские женщины-наемники

В наступлении ВСУ наряду с мужчинами участвовали польские женщины-наемники. Об этом РИА Новости рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.

Он пояснил, что это произошло во время наступления противника на другом направлении.

«Там было очень много наемников, – сказал военнослужащий. – Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Ранее Минобороны докладывало, что в районе Красного Лимана в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников, включая около 40 наемников из США, Великобритании и Польши.