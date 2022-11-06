Минобороны: У Красного Лимана ликвидированы около 40 наемников из США, Польши и Британии

На красно-лиманском направлении в результате неудавшейся атаки российская артиллерия и армейская авиация уничтожила до 250 украинских военнослужащих и националистов, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, РСЗО «Град», самоходку и 12 автомобилей. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка ДНР», – сказано в сообщении.

В районе Красного Лимана в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников, включая около 40 наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

На купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, атаковала позиции российских войск на узком участке фронта в сторону Новоселовского ЛНР. Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. Также была сорвана атака противника в районе Котляровки (Харьковская область).

«За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов», – отметили в Минобороны РФ.

На южно-донецком направлении российская артиллерия и штурмовые группы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, боевую машину пехоты, 4 пикапа и 2 гаубицы М777 производства США.



На николаево-криворожском направлении противник силами мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск, однако был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских солдат, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей.



В районе Пречистовки ДНР был поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, в районе Запорожья – склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Также в районе Красноармейска ДНР в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и 2 транспортно-заряжающие машины.



Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.