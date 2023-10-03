РИА Новости: Украина лишилась 24 млрд долларов из-за отказа в помощи от США

Новый американский временный бюджет лишит Украину 24 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюджета страны.

Напомним, что на ближайшие 45 дней, согласно документу, помощь Киеву не предусмотрена. Однако Украина на новый финансовый год — с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го — требовала от Штатов 24 млрд. Эта сумма была урезана сенатом до 4,5 млрд и 1,65 млрд — для госдепа.

24 млрд долларов, подсчитали в издании, — это сумма, которую страна заработала бы за 8 месяцев.

Ранее стало известно, что разногласия, возникшие при обсуждениях временного финансирования США чуть не привели его к «шатдауну» — приостановке — из-за невозможности остановиться на одном варианте.