РИА Новости: Ученые ищут новые способы исследовать гробницу Цинь Шихуанди

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Исследователи ищут новые способы изучить захоронение первого исторического императора Китая Цинь Шихуанди, не вскрывая его. Об этом сообщает РИА Новости.

Хотя сам мавзолей Цинь Шихуанди был открыт еще в 1974 году, гробница как таковая до сих пор остается не раскопанной. Археологи опасались вскрывать ее, так как в результате раскопок она может получить существенные повреждения (в том числе из-за сложной планировки захоронения).

К тому же в 2020 году ученые убедились, что концентрация ртути около усыпальницы в несколько раз превышает норму. Это мешает ее исследованию и косвенно подтверждает свидетельство древнего китайского историка Сыма Цяня, что для моделирования рек внутри гробницы императора использовались потоки, наполненные ртутью.

Впрочем, археологи «придумывают новые и новые способы, чтобы обойти древние ловушки». В частности, специалисты предлагают использовать мюоны — субатомные частицы. С их помощью можно будет заглянуть внутрь захоронения, не нарушая ее целостности. Но на данный момент эта идея еще не реализована.

Погребальный комплекс площадью 56 квадратных километров строился более 38 лет (с 246 по 208 год до н. э.). Он возведен по образцу столицы Циньской империи Сяньян. Сама гробница находится под курганом высотой 76 метров, основание которого представляет собой прямоугольник 350 на 345 метров.

К востоку от кургана была обнаружена знаменита Терракотовая армия. Нетерпение археологов сдерживает и то, что на начальной стадии ее изучения ученым не удалось сохранить верхний слой краски на фигурах, и они потеряли свой цвет.