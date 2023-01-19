РИА Новости сообщило об успешном продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают успешное продвижение в Артемовске. Сейчас практически взята под контроль промзона, ведется зачистка некоторых жилых районов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В городе постоянно, беспрерывно идет бой. Беспрерывно стреляет артиллерия, идут стрелковые бои, мы их слышим, беспрерывно идет война, беспрерывно мы их уничтожаем и продвигаемся», — объяснил агентству один из командиров.

Он добавил, что обстановка в городе остается напряженной, однако продвижение идет ежедневно и противник оттесняется как в городе, так и за его пределами.

Накануне командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские военные отрезали Артемовск от основных путей снабжения.