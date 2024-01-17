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РИА Новости: Инсулины «Герофарм» получили сертификат халяль
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Инсулины компании «Геофарм» получили сертификат соответствия стандартам «халяль». Об этом, ссылаясь на производителя, сообщает РИА Новости.
Как добавил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, эти препараты стали первыми отечественными инсулинами, признанными соответствующими таким стандартам.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2023 год Комитет по стандарту «халяль» выдал сертификаты 200 компаниям.
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