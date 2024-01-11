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В 2023 году Комитет по стандарту «халяль» выдал сертификаты 200 компаниям
По итогам 2023 года в реестре Комитета по стандарту «халяль» зарегистрировано 200 сертифицированных предприятий, организаций и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
«Сертифицированы 125 из 168 предприятий, подавших заявки на прохождение контроля в комитете, что подтверждает его высокие требования к производству и одновременно активный интерес со стороны российского бизнес-сообщества к сегменту халяль», — сказано в сообщении.
Сертификаты выдали производителям продовольствия, бытовой химии, косметики, предприятиям общепита, гостиницам и санаториям, учреждениям, оказывающим туристические и медицинские услуги.
Всего за все время комитетом сертифицировано более 1 300 предприятий по всей России.
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