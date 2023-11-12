РИА Новости: Археологи надеются отыскать тайные комнаты под сфинксом в Египте

Большой сфинкс

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Легенды о тайных комнатах под Большим сфинксом у Великих пирамид в египетской Гизе существуют со времен античности, но ученые до сих пор не оставляют надежд раскрыть их загадку. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам сфинкс, как недавно обнаружили исследователи из Нью-Йоркского университета, был создан не без естественной помощи ветра. Под воздействием воздушных потоков мягкий слой известняка постепенно сходил, и обнажалась более твердая порода. Уже позднее мастера отшлифовали детали.

Вместе с тем загадка тайных помещений пока остается неразгаданной. В 1989 году японские ученые из Университета Васэда провели раскопки и под левой лапой Большого сфинкса нашли небольшой тоннель (глубиной около трех-четырех метров)

Затем американский геофизик Томас Добецки провел сейсмологическое сканирование и узнал, что коридор ведет к запечатанным камерам. Однако власти Египта запретили проводить исследования в охранной зоне памятника.

Впрочем, через некоторое время египетский археолог Захи Хавасс обошел запрет, изучив прилегающую к сфинксу территорию с помощью геодезических радаров. Под землей обнаружилась небольшая сеть из галерей и камер.

Эти помещения пусты — во всяком случае, приборы не показали наличия каких-либо предметов. Несмотря на это, Хавасс уверен, что Египет хранит бесконечное количество секретов, которые станут известны со временем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотни кувшинов с вином возрастом более пяти тысяч лет нашли при раскопках в Египте.