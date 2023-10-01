Сотни кувшинов с вином возрастом более пяти тысяч лет нашли при раскопках в Египте

Фото: www.antiquities.gov.eg

Археологи из Египта, Германии и Австрии нашли сотни кувшинов с остатками вина возрастом более пяти тысяч лет при раскопках в центральной части Египта. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей североафриканской страны.

Ученые работали у гробницы царицы Мернейт из I династии в некрополе Умм эль-Кааб у древнего города Абидоса в провинции Сохаг. «<…> миссия <…> обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири заметил, что найденные кувшины достаточно велики и сохранились в хорошем состоянии. Возраст вина в них составляет примерно пять тысяч лет, подчеркнул он.

Помимо кувшинов, при раскопках исследователям удалось обнаружить погребальную мебель, уточняет министерство.

Мернейт — царица из I династии Раннего царства Древнего Египта, одна из первых достоверно известных правительниц в мировой истории. Династия правила примерно с 3218 по 3035 год до нашей эры.



По одной версии, жена фараона Джера (третьего фараона I династии) или Джета (Уаджи, четвертого фараона), ставшая регентшей при своем малолетнем сыне Дене (Удиму, пятом фараоне). По другой — дочь Джера, некоторое время правила самостоятельно как первая женщина-фараон. Гробница Мернейт была изучена еще в 1900 году.