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Сотни кувшинов с вином возрастом более пяти тысяч лет нашли при раскопках в Египте
Археологи из Египта, Германии и Австрии нашли сотни кувшинов с остатками вина возрастом более пяти тысяч лет при раскопках в центральной части Египта. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей североафриканской страны.
Ученые работали у гробницы царицы Мернейт из I династии в некрополе Умм эль-Кааб у древнего города Абидоса в провинции Сохаг. «<…> миссия <…> обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири заметил, что найденные кувшины достаточно велики и сохранились в хорошем состоянии. Возраст вина в них составляет примерно пять тысяч лет, подчеркнул он.
Помимо кувшинов, при раскопках исследователям удалось обнаружить погребальную мебель, уточняет министерство.
По одной версии, жена фараона Джера (третьего фараона I династии) или Джета (Уаджи, четвертого фараона), ставшая регентшей при своем малолетнем сыне Дене (Удиму, пятом фараоне). По другой — дочь Джера, некоторое время правила самостоятельно как первая женщина-фараон. Гробница Мернейт была изучена еще в 1900 году.
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