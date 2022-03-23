РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ с сезона 2022/23

Российский футбольный союз утвердил новый лимит на легионеров в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Соответствующее решение на своем заседании принял исполком РФС.

Со следующего сезона РПЛ команда сможет включить в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле смогут выйти не более восьми. При этом из оставшихся 12 россиян минимум четыре футболиста должны быть воспитанниками клуба.

Ранее стало известно, что исполком РФС отверг идею расширить Российскую премьер-лигу до 18 команд.