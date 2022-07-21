РФС рассмотрит на исполкоме изменения регламента в Кубке России

Российский футбольныю союз (РФС) рассмотрит на исполкоме изменения регламента Кубка России, которые позволят двум командам Медиафутбольной лиги (МФЛ) выступить на первой стадии турнира. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

«Вопросом занимается РФС, готовится регламент следующего Кубка России. Мы вышли с инициативой, чтобы команды из Медиалиги имели возможность сыграть на ранних стадиях Кубка России. Организаторы турнира на связи с командами, обсуждают детали, чтобы клубы могли выполнить необходимые требования. Идет плодотворная работа, думаю, данные изменения будут предложены на рассмотрении членам исполкома. До старта Кубка России состоится либо бюро исполкома, либо сам исполком для утверждения регламента», – цитирует Алаева «Р-Спорт».

Напомним, сообщалось о том, что руководство Премьер-лиги предложило РФС допустить до первой стадии Кубка России две команды из МФЛ в связи с тем, что регламент турнира позволяет принять участие любительским клубам на стадии 1/256 финала.

Ранее стало известно, что медиакоманда «Рубина» заинтересована в приобретении бывшего нападающего основной команды казанцев Александра Бухарова.