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РФС проверит информацию о демонстрации нацистской символики фанатом «Рубина» на матче 30-го тура против «Уфы» (1:2). Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

«Вызвали на заседание КДК РФС руководителя по безопасности ФК "Рубин", будем дополнительно рассматривать по материалам СМИ, в том числе была ли демонстрация болельщиками нацистской символики», - приводит слова Григорьянца «Матч-ТВ».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что четыре болельщика «Рубина» задержаны за драку на футбольном поле в ходе матча заключительного 30-го тура РПЛ против «Уфы».

Кроме того, на одного из задержанных был также составлен административный протокол за публичную демонстрацию нацистской символики. В ближайшее время суд решит, какие наказания получат задержанные болельщики.

Напомним, что «Рубин» вылетел в ФНЛ, заняв 15-е место в таблице РПЛ.