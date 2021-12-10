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Спорт
10 декабря 2021  10:42
Арсений Каримов

РФС оштрафовал «Рубин» за оскорбительные кричалки фанатов на мачте с «Нижним Новгородом»

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КДК РФС оштрафовал ФК «Рубин» на 20 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Нижним Новгородом». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК „Рубин“, город Казань на 20 тыс. рублей», — сказано в отчете по заседанию КДК.

Кроме того, оштрафовали одного из тренеров «Рубина», Олега Яровинского, на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и Солтмудара Бакаева на 20 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента чемпионата.

Напомним, что матч «Нижний Новгород» — «Рубин» завершился со счетом 2:1 в пользу нижегородцев. Более подробно о матче читайте на сайте ИА «Татар-информ».

#фк рубин #футбольные болельщики
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