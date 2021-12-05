«Рубин» второй раз проиграл «Нижнему Новгороду», несмотря на возвращение Деспотовича

Пресс-служба ФК "Рубин"

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялся матч 17-го тура РПЛ между местной одноименной командой и казанским «Рубином». Казанцы подходили к матчу на 10-м месте турнирной таблицы, отставая от «Спартака» на одно очко и имея матч в запасе. Нижегородцы же занимали предпоследнее место в лиге. Их последняя победа была в начале октября — как раз в матче с «Рубином».

Состав казанской команды оказался вполне предсказуем: Дюпин — Зотов, Уремович, Тальби, Зуев — Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия — Онугха. Главной неожиданностью стало попадание в заявку Джордже Деспотовича, агент которого заявлял, что игрок больше не сыграет в этом сезоне.

Уже на 15-й секунде Зотов сфолил в своей штрафной на полузащитнике «Нижнего Новгорода» Тимуре Сулейманове. Удар с точки уверенно реализовал Калинский — Дюпин не угадал угол. Отметим, что и в прошлом туре в ворота «Рубина» назначался пенальти после фола Зотова.

У болельщиков могло возникнуть ощущение дежавю, потому что как и в прошлом матче, проигранном «Рубином», единственный мяч тоже забил Калинский.

После гола казанцы забрали мяч себе, а нижегородцы ожидаемо начали действовать еще более осторожно. «Рубин» пытался атаковать позиционно, а хозяева рассчитывали на контратаки.

Один из лидеров «Рубина» в атаке — Кварацхелия наконец включился в игру на 12-й минуте, сделав шикарный перевод на Зотова. Дальше он переправил мяч Онугхе, который бил через себя с линии вратарской. Однако вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин смог справиться с ударом.

«Рубину» очень тяжело давались подходы к воротам соперника, к тому же защитники «Нижнего Новгорода» смогли лишить Дрейера и Кварацхелию пространства на флангах. Лишь на 18-й минуте грузин сделал скрытую передачу на Хакшабановича, который вышел один на один с вратарем, но не смог подстроиться под мяч и пробил прямо в голкипера.

Казанцы продолжали владеть мячом, периодически пытаясь создать моменты, но дальше дальнего удара или навеса со стандарта дело не доходило.

И вот один из дальних ударов в исполнении Ин Бома привел к тому, что мяч после серии рикошетов невероятным образом отскочил к Дрейеру, который не оставил шансов Нигматуллину. «Рубин» сравнял счет на 28-й минуте, и именно с этого момента фанаты хозяев начали покидать стадион.

После взятия ворот гости сбавили темп и перестали настолько активно идти в атаку, зато к воротам соперника начали чаще бегать нижегородцы. Стандартный план и для них: доставить мяч на фланг и забросить на своего фактурного нападающего Тимура Сулейманова. Но Тальби и Уремович в первом тайме справлялись с такими выпадами.

Ближе к концу тайма, на 40-й минуте, Зотов заработал еще и желтую карточку, проиграв в скорости Юлдашеву. После розыгрыша штрафного «Рубин» проиграл подбор, и мяч перевели Калинскому, которого не успел накрыть все тот же Зотов. С первым ударом Дюпин справился, но на добивании первым вновь оказался тот же полузащитник «Нижнего Новгорода». Дубль для Калинского, 2:1 на табло. Очередной тяжелый матч для Георгия Зотова.

Пропустив, «Рубин» вновь пошел а атаку и начал прессинговать хозяев в надежде отыграться до конца тайма. Однако арбитр встречи Чистяков решил не добавлять времени к первой 45-минутке, и команды ушли на перерыв с прежним счетом.

По итогам первого тайма у казанцев было 64% владения мячом, 12-5 по ударам, но счет 2:1 в пользу хозяев.

Второй тайм вновь начался с территориального преимущества «Рубина», однако без опасных моментов. Ближе к 50-й минуте Хвича Кварацхелия схватил желтую карточку, и буквально через пару минут Слуцкий сделал замену. На поле появился Солтмурад Бакаев.

На 58-й минуте Ин Бом заработал опасный штрафной примерно в 20 метрах от ворот, но Хакшабанович попал в стенку. Добивание тоже было заблокировано, а уже третий удар за атаку отразил Нигматуллин. Болельщики «Рубина» покинули стадион вслед за фанатами хозяев.

На 64-й минуте вместо Онугхи вышел Джордже Деспотович, который в последний раз появлялся на поле как раз в прошлом матче «Рубина» против «Нижнего Новгорода». Казанцы продолжили давить, но моменты гостям давались очень тяжело, несмотря на выход серба.

Отдельная дуэль развернулась на тренерской скамейке. И Леонид Слуцкий, и его оппонент Александр Кержаков практически весь матч провели на ногах, а учитывая малое количество зрителей на стадионе, можно было и услышать их крики футболистам.

Игра во втором тайме располагала зрителей ко сну, потому что вся схема игры состояла из перепасовки Тальби с Уремовичем, попытки «Рубина» дойти до ворот соперника, выноса.

Особенно показательный момент произошел на 75-й минуте, когда Ин Бом с линии штрафной пытался пробить, но при этом за линией мяча были девять футболистов «Нижнего Новгорода». Совершенно не претендовали хозяева на атаку.

Взбодриться зрителям помог Хван Им Бом, который на 78-й минуте повздорил со скамейкой хозяев и получил желтую карточку, из-за которой пропустит следущий матч.

На 85-й минуте Георгий Зотов опасно пробил прямо под перекладину, но с ударом вновь справился Нигматуллин. Сразу же после этого эпизода вместо Зотова вышел Иван Игнатьев — Леонид Слуцкий пошел ва-банк.

Буквально через пару минут Александр Зуев имел хороший момент для того, чтобы сравнять счет. Он бил головой с линии вратарской, но не попал в угол.

«Нижний Новгород» окончательно откатился к своим воротам, полностью отказавшись от какого-либо прессинга. Буквально только один нападающий хозяев провел последние минуты не в собственной штрафной.

Последний навал «Рубина» не привел ни к чему опасному, с финальным свистком зафиксирован счет 2:1 в пользу «Нижнего Новгорода». Лучшим игроком матча был признан Николай Калинский, забивший два гола. Однако уже в компенсированное время он столкнулся с защитником своей же команды и покинул поле досрочно.

Таким образом, «Рубин» остается на 10-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Второе подряд проигранное волжское дерби с «Нижним Новгородом» для казанцев.

Следующий матч, последний перед большой зимней паузой, «Рубин» проведет 11 декабря в Самаре, где сыграет с «Крыльями Советов».