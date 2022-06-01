РФС опубликовал финансовые показатели «Рубина» за 2021 год

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовые показатели клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба организации

Так, судя по финансовым отчетностям, «Рубин» потратил на развитие молодых футболистов 174 миллионов рублей, а на агентов – 294 миллионов.

В свою очередь, на матчдэях казанский клуб заработал 49 миллионов рублей, спортивные результаты принесли в копилку казанцев еще 269 миллионов, а после продаж и покупок игроков «Рубин» остался в плюсе на 261 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что «Рубин» занял пятое место по посещаемости в Российской Премьер-лиге сезона 2021/22.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.