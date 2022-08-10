РФС оценил решение арбитров не назначать пенальти в ворота «Уфы» в матче с «Рубином»

Пенальти в матче третьего тура между «Рубином» и «Уфой» был не назначен в соответствии с правилами футбола. К такому выводу пришла экспертно-судейской комиссия РФС.

Напомним, матч закончился со счетом 0:0. Эксперты рассматривали эпизод на 44-й минуте игры, когда игрок «Уфы» Касинтура, казалось, нарушил правила в единоборстве с футболистом «Рубина» Зотовым. Главный судья матча Олег Соколов не стал назначать 11-метровый удар в ворота башкирского клуба.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, именно атакующий игрок команды "Рубин" №21 Александр Зотов нарушал правила игры в единоборстве с игроком обороняющейся команды "Уфа" №11 Эгашем Касинтурой, так как он, не пытаясь играть в мяч, находящийся еще далеко от него, притормозил на пути соперника, который смотрел на мяч и продолжал движение в направлении полета мяча, и инициировал контакт с ним», – сообщает пресс-служба РФС.

После четырех туров казанский клуб с 5 очками занимает 10-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего челнинского «КАМАЗа» на 5 баллов.

Следующий матч «Рубин» проведет 15 августа против краснодарской «Кубани» на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи в 19:30.

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