Ножницы «Нефтехимика» подрезали шансы Слуцкого: «Рубин» погряз в середняках Первой лиги

«Рубин» под руководством Слуцкого не смог выиграть уже в третьей игре кряду в Первой лиге. После поражения от «Енисея» и ничьи с «Уфой» казанцы разошлись миром с соседями из Нижнекамска. Подробнее о сумасшедшем по накалу матче с кодовым названием «Эль-Татарико» и шансах Леонида остаться в «Рубине» – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

«Что не так с результатами в последних матчах? Пока мы не можем организовать наработанные вещи в тренировках до конца» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Слуцкий вновь «не виноват», а команда якобы близка к тому, чтобы поймать свою игру

Пока собранный на коленках за неделю до старта чемпионата «КАМАЗ» идет первым в турнирной таблице Первой лиги и не жалуется на несыгранность состава, «Рубин» Леонида Слуцкого никак не может найти свою игру. Да, с момента, как команда фактически завершила трансферную активность в межсезонье и начала тренироваться в полном составе, прошло уже два месяца, но команде все еще нужно время для того, чтобы начать обыгрывать середняков Первой лиги. По крайней мере в этом после ничьи с «Нефтехимиком» (2:2) пытался убедить журналистов главный тренер команды.

«Что не так с результатами в последних матчах? Пока мы не можем организовать наработанные вещи в тренировках до конца. Считаю, мы уже близки к тому, чтобы поймать свою игру. Однако сегодня нам для этого потребовалось больше времени, чем мы предполагали», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Специалист не изменяет себе и продолжает искать оправдания в противовес любой неудаче, что испытывает его команда. Но как можно оправдать столь бесхребетную игру на протяжении большей половины матча, когда поддержать команду в Нижнекамск приехали порядка тысячи болельщиков из Казани и других регионов Татарстана?

«Был кусок игры, где-то вторая половина первого тайма и начало второго, когда мы пропустили гол, когда очень глубоко сели и слишком много позволяли сопернику – это отрицательный момент. Положительный – реакция на удаление. Но, конечно, нужно играть стабильнее по ходу всей игры», – подчеркнул Слуцкий.

«Положительный момент – реакция на удаление. Но, конечно, нужно играть стабильнее по ходу всей игры» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Попытка подвязать реакцию команды на красную карточку, как положительный момент, засчитывается. Но только не в отношении Слуцкого. То, как команда отреагировала на удаление капитана – заслуга исключительно футболистов, которые, что называется, «собрали яйца в кулак» и пошли вперед защищать реноме главной команды Татарстана. А то, какую игру в исполнении «Рубина» мы лицезрели до этого момента как раз-таки и есть результат работы тренера.

После удаления структура и установки на игру от Слуцкого перестали работать, и «Рубин» побежал

Не случись подобный триггер в виде красной карточки Олега Иванова, возможно мы бы и не увидели такой активной игры от казанской команды во втором тайме. Да, переломным моментом в матче стало именно удаление, после которого структура и установки на игру от Слуцкого перестали работать в полном виде, и футболисты «Рубина» начали больше уповать на индивидуальные качества, в которых они явно превосходили соседей из Нижнекамска.

«Не отдавайте мяч! Вы *** совсем?», – кричал на своих подопечных во время паузы на водопой наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

После удаления капитана структура и установки на игру от Слуцкого перестали работать, и «Рубин» побежал Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

И тренер хозяев был полностью прав. Численное большинство, как ни странно смутило футболистов нижнекамского клуба, которые потеряли нить игры, которую держали большую часть игры. Не случись удаления, возможно «Нефтехимик» бы и додавил гостей из столицы, а на пресс-конференции мы бы слушали совсем другого Слуцкого. Вполне вероятно уже сложившего свои полномочия после позорного поражения в «Эль-Татарико». Но, видимо, не в этот раз.

Но как бы то ни было, шансы Слуцкого продолжить свое пребывание в Казани были серьезны надрезаны голом ножницами в падении через себя в исполнении Павла Котова. Но еще не разрезаны до конца. Но судя по тому, как играет «Рубин», ждать этого осталось не долго.

Атмосфера на «Эль-Татарико» – кайф. Лучшей рекламы футбола в Нижнекамске было не найти

Говоря о первом татарстанском дерби для казанцев в этом сезоне, нельзя не отметить атмосферу матча. Первое за 20 лет официальное противостояние «Рубина» и «Нефтехимика» под кодовым названием «Эль-Татарико» удалось. И это мягко сказано. Трибуны арены «Нефтехимик» были заполнены до отказа. И это при том, что на казанский фан-сектор не сумело попасть, как минимум полсотни человек, а то и больше. Связано это с тем, что гостевая квота была серьезно ограничена, и на всех желающих билетов банально не хватило.

Трибуны арены «Нефтехимик» были заполнены до отказа Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Непросто было с этим и на семейных секторах. За полчаса до игры очередь за билетами тянулась далеко, и конца края ее было не видно. В итоге, последние счастливчики, сумевшие получить билет и отстоять очередь на входе в арену, садились на свои места лишь к концу первого тайма.

Свою роль для атмосферы сыграло и то, что команды продемонстрировали публике результативную ничью. Поэтому в относительно неплохом настроении стадион покидала вся местная публика. Кажется, лучшей рекламы футбола в Нижнекамске в этот день было не найти.

«Рубин» мечтает выйти в РПЛ, но сейчас не лучший даже в Татарстане

После этого результата «Рубин» и «Нефтехимик» с пятью очками стали делить 10-е и 11-е место в чемпионате, что уже является нижней частью турнирной таблицы. В то же время на абсолютно на других полюсах находится еще одна команда из «Татарстана» – челнинский «КАМАЗ». «Автозаводцы» с 10 баллами идут первыми в Первой лиге.

«КАМАЗ» любят, на него смотрят, на него ходят. И дело тут не только в результате, а в том, какой футбол показывает Александр Гаглоев и его команда. Позавчера челнинцы, показав комбинационный футбол, дома обидно упустили победу над крепким «Краснодаром-2».

И если представить, что накануне «Рубин» бы ездил в гости не в Нижнекамск, а на 40 километров восточнее, то за команду Слуцкого было бы действительно страшно. Прямо сейчас по игре казанский клуб – третий после «КАМАЗа» и «Нефтехимика».

«Если бы не все вы, даже тех бы 2:2 не было. Мы вернемся в Премьер-лигу, мы обязательно вернемся…» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Мы вернемся в Премьер-лигу. Мы обязательно вернемся…»

Наверное, именно это и является основной претензией к игрокам и тренерскому штабу. К команде не было бы претензий, если бы она проигрывала выигрышные матчи, но когда нет ни того, ни другого, впору задавать всем причастным серьезные вопросы, чем и занялись после игры раздосадованные фанаты.

Футболисты «Рубина» подошли к извиниться за очередной безвыигрышный матч, а слово на себя взял Солтмурад Бакаев.

«Вы великолепная поддержка, наша опора. Если бы не все вы, даже тех бы 2:2 не было. Мы все прекрасно понимаем, мы знаем в какой мы команде, мы все знаем. Мы бьемся, стараемся и понимаем, что находимся не на той позиции, что должны быть. Мы вернемся в Премьер-лигу, мы обязательно вернемся…».



Если Слуцкий останется, то не факт. Надежда тает с каждым туром.