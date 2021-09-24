РФПИ: Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Египте

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» была одобрена для применения в Египте, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса „Спутник Лайт“ Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)», — сообщили в пресс-службе фонда.

В феврале 2021 года власти Египта официально признали двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

В РФПИ отметили, что вакцинация от коронавируса в Египте «Спутником Лайт» поможет сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока.

По данным Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, в Аргентине эффективность российской вакцины составляет 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае эффективность этого препарата в ходе массовой вакцинации составила 93,5%, следует из данных Минздрава южноамериканского государства.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса, призывая граждан прививаться, о чем сообщало ИА «Татар-информ».