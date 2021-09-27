РФПИ раскрыл объемы поставок второго компонента «Спутника V» за рубеж

За две недели за рубеж было поставлено свыше 7 млн доз второго компонента вакцины «Спутник V». Препарат получили партнеры из более чем 20 стран, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее отмечались задержки в поставках антиковидного препарата за рубеж. Однако в августе они были устранены, а в сентябре его выпуск удвоился.

«Более 7 млн доз второго компонента „Спутника V“ было доставлено нашим партнерам в более чем 20 странах во всему миру за последние две недели для борьбы с ковидом», — говорится в Twitter-аккаунте вакцины центра имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что власти Италии рассмотрят включение этой вакцины в местную систему Covid-сертификатов.