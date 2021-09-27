Италия может включить привитых «Спутником V» в свою систему Covid-сертификатов

Власти Италии планируют рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной «Спутник V» в местную систему Covid-сертификатов, или green pass. Об этом рассказал посол России в Италии Сергей Разов.

Ранее с данным вопросом к Премьер-министру Италии Марио Драги обращался глава МИД России Сергей Лавров. Как отметил министр, непризнание российских вакцин сказывается на работе представителей страны и вносит ряд ограничений для туристов.

«Министр иностранных дел Сергей Лавров, который был здесь месяц назад, в беседе с Премьер-министром Италии просил его внимательно рассмотреть эту тему, поскольку это реальное неформальное ограничение в работе наших дипломатов...и добропорядочных людей, которые привились одной из самых эффективных вакцин», – цитирует Разова РИА Новости.

Российский посол подчеркнул, что Драги пообещал рассмотреть данные предложения, но точные сроки не были установлены.

Препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V», разработанный национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирован более чем в 70 странах мира.