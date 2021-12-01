РФПИ подписало соглашение о создании производства «Спутника V» во Вьетнаме

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Биннофарм групп» подписали соглашение с вьетнамской компанией T&T Group о создании производства полного цикла вакцины «Спутник V» во Вьетнаме, сообщает РИА Новости.

При подписании документов присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель Премьер-министра Вьетнама Ле Ван Тхань.

Кроме того, между РФПИ, «Вабиотек» и вьетнамской компанией «СОВИКО» было подписано соглашение о сотрудничестве по локализации розлива и упаковки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на территории Вьетнама.

В сентябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорился с главой Вьетнама Нгуен Суан Фуком об организации производства российской вакцины от коронавируса на территории республики.