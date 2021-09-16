Путин обсудил с Президентом Вьетнама производство «Спутника V» на территории этой страны

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком организацию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля.

Звонок состоялся по инициативе вьетнамской стороны, отмечают в пресс-службе.

Суан Фук поблагодарил российского лидера за содействие в борьбе с распространением коронавируса и выразил заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства «Спутника V» во Вьетнаме.

Стороны также обсудили сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, реализацию Соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом.

Главы государств выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений и стратегического партнерства.