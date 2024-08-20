МИД России выразил решительный протест временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс. Причиной стало незаконное проникновение американских журналистов в Курскую область и пропагандистские материалы в поддержку преступлений киевского режима, сообщается в телеграм-канале министерства.

Кроме того, поводом для вызова поверенной стала информация об участии американской ЧВК на стороне Вооруженных сил Украины во время атаки на российский регион.

«Подчеркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями Администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлечённость США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Зеленского», — подчеркнуто в сообщении.

В МИД обратили внимание, что в отношении причастных к этому граждан США будут проведены следственные действия, их привлекут к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом России. Незаконно проникшие на территорию РФ наемники и «специалисты» будут законной военной целью для Вооруженных Сил РФ.