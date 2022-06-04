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Политика
4 июня 2022  01:56

РФ приостановила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

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Из-за проводимой Норвегией политики Россия приостанавливает сотрудничество с этой страной в сфере ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линией в отношении нашей страны после начала специальной военной операции на Украине <...> было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Норвегия проинформирована о заморозке совместных проектов в рамках двусторонних договоренностей.

Ужесточение санкций Запада стало ответом на начало специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным

Ранее МИД РФ заявил о прекращении сотрудничества с США в сфере культуры и науки.

 

#антироссийские санкции #норвегия #мид рф
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