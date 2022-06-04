РФ приостановила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

Из-за проводимой Норвегией политики Россия приостанавливает сотрудничество с этой страной в сфере ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линией в отношении нашей страны после начала специальной военной операции на Украине <...> было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Норвегия проинформирована о заморозке совместных проектов в рамках двусторонних договоренностей.

Ужесточение санкций Запада стало ответом на начало специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее МИД РФ заявил о прекращении сотрудничества с США в сфере культуры и науки.