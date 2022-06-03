МИД России уведомил США о прекращении культурного и научного сотрудничества

Меморандум о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и медиа между США и России прекращает действовать с 1 июня. Уведомление об этом было направлено американской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве», — сказала дипломат на брифинге.

Меморандум между двумя странами действовал с 1998 года, когда стороны договорились о двустороннем сотрудничестве в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования. Они также обязывались обмениваться культурным опытом.

Страны Запада и США начали ужесточать антироссийские санкции после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса. В выступлении 24 февраля Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.

В мае МИД РФ опубликовал список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Данная мера стала ответом на недружественные действия американских властей.