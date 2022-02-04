РФ и КНР призвали мировое сообщество уважать право разных народов на самоопределение

Россия и Китай уверены, что международное сообщество должно уважать право народов разных стран на самоопределение. Это следует из совместного заявления двух стран о международных отношениях, опубликованного на сайте Кремля.

«Стороны призывают международное сообщество уважать многообразие культур и цивилизаций, право народов разных стран на самоопределение», — говорится в тексте документа.

Стороны также отметили готовность к совместной работе с заинтересованными партнерами в интересах продвижения подлинного «духа демократии».

Ранее Президент РФ Владимир Путин провел масштабные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Вскоре российский лидер должен принять участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.