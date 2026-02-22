news_header_top
Результат лыжницы Непряевой в марафонской гонке на Олимпийских играх аннулировали

Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафонской гонке на Олимпийских играх был аннулирован из-за нарушения регламента при смене инвентаря. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка значительную часть дистанции преодолела на чужих лыжах. После отметки 21,6 км Непряева по ошибке заехала в бокс немецкой лыжницы Катарины Хенних и использовала ее лыжи.

По итогам марафона представительница Германии финишировала девятой, Непряева пересекла линию финиша 11-й.

Победу в забеге на 50 км одержала представительница Швеции Эбба Андерссон, показавшая результат 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Серебряную медаль завоевала норвежка Хейди Венг, уступившая победительнице 2 минуты 15,3 секунды. Третьей финишировала швейцарская спортсменка Надя Келин с отставанием 6 минут 41,5 секунды.

