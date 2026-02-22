Дарья Непряева финишировала 11-й в марафоне на Олимпиаде

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 11-е место в марафонской гонке классическим стилем на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Победу в забеге на 50 км одержала представительница Швеции Эбба Андерссон, показавшая результат 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Серебряную медаль завоевала норвежка Хейди Венг, уступившая победительнице 2 минуты 15,3 секунды. Третьей финишировала швейцарская спортсменка Надя Келин с отставанием 6 минут 41,5 секунды.

23-летняя Непряева является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства. В ее активе также два титула чемпионки России, а также серебряные и бронзовые награды национальных чемпионатов.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В программе разыгрывается 116 комплектов наград. На Играх выступают 13 российских спортсменов в семи видах спорта, они участвуют в нейтральном статусе.