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Резников признал, что российские военные продвигаются на Купянском направлении
Российским военным удалось достичь некоторых успехов на Купянском направлении. Об этом на пресс-конференции заявил украинский министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина.
Глава украинского военного ведомства счел действия российских войск «логичным ходом», так как их успех заставит Вооруженные силы Украины перебросить силы с других направлений. Но такой переброски на данный момент не происходит, подчеркнул он.
«<…> генерал [Александр] Сырский, который командует группировкой войск „Хортица“, одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении», — уточнил Резников, назвав ситуацию под Купянском «сложной, но контролируемой».
До этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отчиталась, что на Купянском направлении российские силы «ищут слабые места в <…> обороне, чтобы прорвать ее». Украинские OSINT-аналитики сообщали об ожесточенных боях возле села Новоегоровка и продолжающихся столкновениях у села Синьковка.
В свою очередь российское Министерство обороны заявило об отражении на Купянском направлении двух украинских атак в районе населенных пунктов Синьковка и Новоселовское.
Ранее газета The New York Times писала, что Александр Сырский, который командует не только группой «Хортица», но и всеми сухопутными войсками Украины, вопреки рекомендациям западных союзников настаивает на усилении обороны в районе Купянска.
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