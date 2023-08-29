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Политика 29 августа 2023 01:55

Резников признал, что российские военные продвигаются на Купянском направлении

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Резников признал, что российские военные продвигаются на Купянском направлении
Министр обороны Украины Алексей Резников
Национальный телемарафон (социальные сети)

Российским военным удалось достичь некоторых успехов на Купянском направлении. Об этом на пресс-конференции заявил украинский министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина.

Глава украинского военного ведомства счел действия российских войск «логичным ходом», так как их успех заставит Вооруженные силы Украины перебросить силы с других направлений. Но такой переброски на данный момент не происходит, подчеркнул он.

«<…> генерал [Александр] Сырский, который командует группировкой войск „Хортица“, одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении», — уточнил Резников, назвав ситуацию под Купянском «сложной, но контролируемой».

До этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отчиталась, что на Купянском направлении российские силы «ищут слабые места в <…> обороне, чтобы прорвать ее». Украинские OSINT-аналитики сообщали об ожесточенных боях возле села Новоегоровка и продолжающихся столкновениях у села Синьковка.

В свою очередь российское Министерство обороны заявило об отражении на Купянском направлении двух украинских атак в районе населенных пунктов Синьковка и Новоселовское.

Ранее газета The New York Times писала, что Александр Сырский, который командует не только группой «Хортица», но и всеми сухопутными войсками Украины, вопреки рекомендациям западных союзников настаивает на усилении обороны в районе Купянска.

#спецоперация на Украине
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