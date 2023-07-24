Резников допустил, что Украину могут принять в НАТО в 2024 году

Флаг НАТО

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Украину могут принять в НАТО на саммите, который пройдет в Вашингтоне в следующем, 2024 году, когда альянсу исполнится 75 лет. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников, сообщает телеканал CNN.

«Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины», — заметил Резников, уточнив, впрочем, что это всего лишь его «прогноз».

Вместе с тем глава украинского Минобороны констатировал, что его страна сможет присоединиться к НАТО только после завершения вооруженного противостояния, поскольку до этого времени нет шансов на единогласное голосование государств — членов блока.

При этом Резников подтвердил, что он ожидает завершения боевых действий к следующему лету, и выразил уверенность в победе украинской стороны.

Министр также прокомментировал отказ администрации Президента США Джо Байдена дать гарантии приема Украины в НАТО сразу после окончания конфликта. По его мнению, в этом нет необходимости, поскольку Киев получит «упорядоченный процесс приема» и параллельно «продолжит работу над необходимыми реформами».

Upd. (8.36): На саммите, который прошел в Вильнюсе 11 и 12 июля этого года, члены НАТО договорились не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в блоке и пообещали пригласить ее в альянс после выполнения «всех условий», но только после завершения конфликта с РФ. Впрочем, никакие конкретные сроки вхождения в блок не были названы.