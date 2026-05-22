news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 22 мая 2026 18:06

Режиссер Урин: в XXI веке театрами руководят продюсеры, а не создатели спектаклей

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня очень большим количеством театров руководят продюсеры, даже если это бывшие знаменитые артисты, считает заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ, режиссер и театровед Владимир Урин. Своими рассуждениями о том, кто сегодня должен руководить театрами, он поделился на пресс-конференции к гастролям школы-студии в Казани.

Если взглянуть на историю российского театра, XIX век был веком актерским, XX век был веком режиссеров, однако в XXI веке вектор резко изменился, убежден Владимир Урин.

«Сегодня очень большим количеством театров руководят продюсеры, даже если это бывшие знаменитые артисты. Но они не режиссеры, не создатели спектаклей. Благодаря актерскому авторитету они взяли на себя художественное руководство, по существу став продюсерами», – высказал свою точку зрения Урин.

По его мнению, XXI век требует профессионалов, которые не только могут организовать театральное дело, но и понимают смысл процессов в театре: экономических, организационных, юридических, а главное – творческих.

«Если сегодня директор или продюсер возглавил театр, то он должен понимать, что он отвечает в том числе и за творческую составляющую», – сказал Урин.

С такой позиции сегодня и выстраивается работа продюсерского факультета школы-студии МХАТ, добавил он.

23 и 24 мая в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова пройдут гастроли Школы-студии МХАТ. В течение двух дней жители Казани смогут посетить дипломные спектакли «Новый квадрат» и «Наш городок» студентов IV курса актерского факультета, а также познакомиться со всеми факультетами школы-студии на мастер-классах и лекциях в рамках проекта «Дни открытых дверей Школы-студии МХАТ».

читайте также
Студенты Школы-студии МХАТ покажут дипломные спектакли на сцене театра Качалова
#театр
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане с помощью ИИ выявляют порядка 600 патологий сердца в день

22 мая 2026

Депутат Колесник заявил, что ВС России дадут жесткий ответ на удар по ЛНР

22 мая 2026
Новости партнеров