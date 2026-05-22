Режиссер Урин: в XXI веке театрами руководят продюсеры, а не создатели спектаклей

Сегодня очень большим количеством театров руководят продюсеры, даже если это бывшие знаменитые артисты, считает заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ, режиссер и театровед Владимир Урин. Своими рассуждениями о том, кто сегодня должен руководить театрами, он поделился на пресс-конференции к гастролям школы-студии в Казани.

Если взглянуть на историю российского театра, XIX век был веком актерским, XX век был веком режиссеров, однако в XXI веке вектор резко изменился, убежден Владимир Урин.

«Сегодня очень большим количеством театров руководят продюсеры, даже если это бывшие знаменитые артисты. Но они не режиссеры, не создатели спектаклей. Благодаря актерскому авторитету они взяли на себя художественное руководство, по существу став продюсерами», – высказал свою точку зрения Урин.

По его мнению, XXI век требует профессионалов, которые не только могут организовать театральное дело, но и понимают смысл процессов в театре: экономических, организационных, юридических, а главное – творческих.

«Если сегодня директор или продюсер возглавил театр, то он должен понимать, что он отвечает в том числе и за творческую составляющую», – сказал Урин.

С такой позиции сегодня и выстраивается работа продюсерского факультета школы-студии МХАТ, добавил он.

23 и 24 мая в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова пройдут гастроли Школы-студии МХАТ. В течение двух дней жители Казани смогут посетить дипломные спектакли «Новый квадрат» и «Наш городок» студентов IV курса актерского факультета, а также познакомиться со всеми факультетами школы-студии на мастер-классах и лекциях в рамках проекта «Дни открытых дверей Школы-студии МХАТ».