Студенты Школы-студии МХАТ покажут дипломные спектакли на сцене театра Качалова

В Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова 23 и 24 мая пройдут гастроли Школы-студии МХАТ. В театре прошла пресс-конференция с организаторами гастролей.

В течение двух дней жители Казани смогут посетить дипломные спектакли «Новый квадрат» и «Наш городок» студентов IV курса актерского факультета. Спектакли будут сопровождаться тифлокомментированием, а после спектаклей артисты проведут творческую встречу со зрителями. Художественные руководители курса – заслуженный артист России и заслуженный деятель искусств Игорь Золотовицкий и профессор, заслуженный работник культуры Сергей Земцов.

В рамках гастролей в театре 23 мая пройдет серия лекций и мастер-классов «Дни открытых дверей Школы-студии МХАТ», направленная на знакомство с актерским, продюсерским факультетами и факультетом сценографии. Количество мест на мастер-классах ограничено.

Для молодых талантов 24 мая пройдут прослушивания на I тур актерского факультета. На текущий момент регистрация на прослушивание уже закрыта. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте КАРБДТ им. В.И. Качалова.

«У нас нет проблем набрать студентов. Количество желающих поступить в школу-студию намного превышает возможности, которые у школы-студии есть. Но не всякий человек в силу тех или иных обстоятельств может попробовать свои силы и приехать в Москву, поэтому для нас эти встречи чрезвычайно важны», – сказал заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств школы-студии МХАТ Владимир Урин.

Последние 7 лет факультет сценографии школы-студии очень плотно сотрудничает с Казанью, рассказала декан факультета Ольга Неволина. Сотрудничество началось с театра Камала и совместной образовательной программы для сотрудников региональных театров. Два года назад факультету удалось расширить сотрудничество и поработать не только с профессионалами, но и с подростками.

«В рамках этих мероприятий пришло много детей и подростков, и за эти годы у нас увеличилось количество абитуриентов из Казани, которые приезжали поступать и поступили», – сказала Неволина.

Целых два курса сценографов приезжали в Казань на практику в прошлом году. Неволина так же добавила, что главный художник театра Камала Сергей Скоморохов является выпускником данного факультета школы-студии.

Как отметила помощник художественного руководителя театра Качалова по литературной части Диляра Хусаинова, театр Качалова «корнями связан» со школой-студией МХАТ, поскольку сам Василий Качалов был одним из ведущих артистов московского художественного театра.

«Когда нам позвонили с предложением принять этот проект на нашей площадке, мы сразу согласились. Потом проект стал обрастать подробностями, и я поразилась тому, насколько большую программу стало возможным привезти к нам», – рассказала Хусаинова.

Гастроли школы-студии пройдут при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Совместному проекту Школы-студии МХАТ и СИБУРа в этом году исполняется 5 лет.

«Школа-студия МХАТ является одним из наших ключевых партнеров. <…> Мы верим в то, что культура и искусство это одна из базовых потребностей горожан и основа полноценной жизни», – сказал на пресс-конференции руководитель службы по связям с государственными органами в республике Татарстан компании СИБУР Станислав Мартыненко.