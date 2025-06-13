Режиссер Рожков: Конкурс патриотической песни в Казани стал очень крутым проектом

Конкурс патриотической песни, который прошел в Казани 12 июня в честь Дня России, был организован на высоком уровне и дал возможность непрофессиональным артистам выступить на главной сцене столицы РТ вместе с профессиональными исполнителями. Об этом «Татар-информу» сообщил режиссер конкурса патриотической песни Александр Рожков.

«Особенность данного конкурса в том, что его финалисты получили возможность выступить на главной сцене Казани, главной сцене Республики Татарстан в День России. Они смогли записать профессиональные фонограммы вместе с профессиональными артистами. Такая творческая коллаборация очень помогла им, стала большой поддержкой, потому что непрофессиональным артистам очень сложно выступать на большой сцене, а тут они смогли почувствовать мощное плечо профессионального артиста», – рассказал собеседник агентства.

По его мнению, конкурс патриотической песни стал очень крутым проектом.

«Это очень крутой проект, потому что данный конкурс – не просто концерт, а еще и очень интересная творческая задумка, которая, на мой взгляд, хорошо удалась. И участники, и профессиональные исполнители – все остались под приятными впечатлениями от вчерашнего гала-концерта. И зритель очень хорошо реагировал», – резюмировал режиссер.

Напомним, что обладателем Гран-при I Республиканского конкурса патриотической песни участник спецоперации – уроженец Болгара Павел Козенко, автор текста и соавтор музыки композиции «Будни ДШБ». В номинации «Лучшая песня» победил Олег Липатов, автор музыки к композиции «Я вернулся». В номинации «Лучшее исполнение» взяла верх Лилия Мантова, исполнившая песню «Довоюй, родимый» на слова Роберта Рождественского. Подробнее о том, как прошел конкурс, – в материале «Татар-информа».